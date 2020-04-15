Росія готується перекинути найманців з Сирії до Лівії - ЗМІ

Росія готується відправити до Лівії близько 300-400 сирійських найманців з числа колишніх прихильників помірної сирійської опозиції, які перейшли на бік режиму Асада.

Про це з посиланням на місцеві джерела повідомляє інформагенство «Анадолу».

"Близько 300-400 бойовиків з південної сирійської провінції Кунейтра погодилися на пропозицію РФ воювати в Лівії за тисячу доларів на місяць. Російська сторона і режим Асада уклали угоду з колишнім командувачем опозиційного угруповання "Ліва ан-Нукба" Абу Джафером Мемтене", - йдеться у повідомленні.

Згідно з угодою, що найманці з Кунейтра незабаром пройдуть прискорену підготовку в російських таборах в Сирії, після чого їх відправлять до Лівії.

Провінції Кунейтра межує з територією Ізраїлю. Абу Джафер Мемтене раніше очолював угруповання Фронт "Сувар Сирія", до складу якої входили різні угруповання противників Асада. У 2017 році за підтримки Ізраїлю очолив велике угруповання на півдні Сирії.

У травні 2017 року Туреччина, Іран і Росія - країни-гаранти Астанинського процесу оголосили дві сирійські провінції - Кунейтра і Дераа однієї із зон деескалації в Сирії. Але у з червня 2018 року режим Асада за підтримки Тегерана і Москви, почав у регіоні наземну наступальну операції та захопивтри з чотирьох зон деескалації. Після чого противники Асада, які не бажали залишати південь Сирії, здали важке озброєння та перейшли на бік Дамаска. Ті угруповання, які відмовилися це зробити, були примусово переміщені на північ країни. Процес переміщення завершився в липні 2018 року, після чого режим Асада встановив контроль над всією територією провінцій Кунейтра і Дераа.

Фото: АА