Хіматаки у Сирії: США — за покарання Асада і його російських та іранських покровителів

США цілком підтримують доповідь слідчої групи ОЗХЗ про те, що режим Асада за підтримки Росії дійсно застосовував році хімічну зброю проти мирних сирійців у 2017 році, та виступають за покарання всіх причетних

З такою заявою виступив у середу державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Жодна дезінформація з боку тих, хто підтримує Асада – в Росії та Ірані – не може приховати той факт, що режим Асада несе відповідальність за численні хімічні атаки. Ми закликаємо інші країни приєднатися до наших зусиль щодо притягнення сирійського режиму до відповідальності та дотримання міжнародних норм щодо застосування хімічної зброї", - наголосив глава американської дипломатії.

Він підкреслив, що безконтрольне застосування хімічної зброї будь-якою державою "несе неприйнятну загрозу для безпеки всіх держав і не може залишатися безкарним".

Таким чином, Помпео відреагував на доповідь слідчої групи ОЗХЗ (Організації заборони хімічної зброї), оприлюдненої в середу. У документі, зокрема, зазначається: "Є обґрунтовані підстави вважати, що застосування зарину як хімічної зброї в районі населеного міста Латаміна в 2017 році, а також хлорину було здійснено особами зі складу військово-повітряних сил Сирії (що діють під керівництвом Асада — ред)".

При цьому зазначається, що для хімічної атаки використовувалися літаки російського виробництва Су-22 і гелікоптери, надані РФ режиму Асада.

Раніше ОЗХЗ підтвердила лише факти хімічних атак, однак не могла визначити виконавців. Після створення спеціальної слідчої групи, Організація встановила причетних до незаконної операції.

При цьому, режим Башара Асада, а також Росія, яка його підтримує, неодноразово заперечували застосування хімічної зброї й звинувачували сирійську опозицію в інсценування нападів, у тому числі в ООН.