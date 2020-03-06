Берлін чекає, що сирійська домовленість Путіна й Ердогана не залишиться лише на папері

Досягнута між президентами Туреччини та Росії Реджепом Ердоганом і Володимиром Путіним домовленість про припинення вогню в Ідлібі є важливим кроком до врегулювання ситуації в Сирії, але головне – як вона буде виконуватися.

Про це заявив офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт у п’ятницю на брифінгу в Берліні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Федеральний уряд вітає встановлення режиму припинення вогню… Зараз головне, щоб Росія та Туреччина, але також насамперед режим Асада послідовно та прозоро втілили в життя цю домовленість", - сказав Зайберт.

Це, за його словами, добра новина для багатьох цивільних, які переживають драматичну гуманітарну ситуацію. Перемир’я має забезпечити безпечний та ефективний доступ для гуманітарних організацій і допомоги, зокрема з Німеччини, яка виділяє додатково на це 100 млн євро.

Що стосується можливості проведення чотиристороннього саміту щодо Сирії між Туреччиною, Росією, Німеччиною та Францією, про можливість якої говорилося раніше, то Берлін і Париж, за словами речника німецького уряду, готові до таких переговорів з пошуку мирного політичного виходу з катастрофічної ситуації. Але, повторив він, спочатку треба втілити в життя турецько-російську домовленість.

Зайберт відмовився говорити про ставлення канцлера ФРН Ангели Меркель щодо пропозицій запровадити проти Росії економічні санкції через її поведінку в Сирії. Наразі, як зазначили в Берліні, Росія зробила "крок у вірному напрямку", для Заходу пріоритетом на цей час є припинення вогню та забезпечення гуманітарного доступу до населення в Ідлібі.

Як повідомлялося, 5 березня Ердоган та Путін досягли угоди щодо припинення вогню в сирійському Ідлібі. Водночас Ердоган наголосив, що Туреччина залишає за собою право на дії у відповідь у разі нападу з боку сирійських урядових сил.