В Європі зарано послаблювати карантин - ВООЗ
Як передає Укрінформ, про це на брифінгу заявив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге.
«Темпи поширення (коронавірусу – ред.) в Європі є досі великими, і це впливає на системи охорони здоров’я. Саме тому, ще зарано послаблювати (обмежувальні заходи – ред.)», - сказав він.
За словами Клюге, в регіонах, де вірус вже спровокував великі спалахи захворювання на коронавірус, можуть повторну зіштовхнулися з COVID-спалахом.
«Понад 700 тисяч європейців вже померли внаслідок вірусу, який сильно вдарив по економіці, ментальному здоров’ї, освіті та по приватних й професійних відносинах», - додав він.
Клюге наголосив, що пріоритетом ВООЗ залишається розірвання ланцюга передачі коронавірусу.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 28 січня зафіксовано понад 101,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,1 млн летальних, одужали вже понад 73,3 млн осіб.
Фото: RFI