В Європі зарано послаблювати карантин - ВООЗ

Через високий темп поширення коронавірусу в Європі ще зарано послаблювати обмежувальні заходи, які були введені для стримування COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу заявив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге.

«Темпи поширення (коронавірусу – ред.) в Європі є досі великими, і це впливає на системи охорони здоров’я. Саме тому, ще зарано послаблювати (обмежувальні заходи – ред.)», - сказав він.

За словами Клюге, в регіонах, де вірус вже спровокував великі спалахи захворювання на коронавірус, можуть повторну зіштовхнулися з COVID-спалахом.

«Понад 700 тисяч європейців вже померли внаслідок вірусу, який сильно вдарив по економіці, ментальному здоров’ї, освіті та по приватних й професійних відносинах», - додав він.

Клюге наголосив, що пріоритетом ВООЗ залишається розірвання ланцюга передачі коронавірусу.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 28 січня зафіксовано понад 101,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,1 млн летальних, одужали вже понад 73,3 млн осіб.

Фото: RFI