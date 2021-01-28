Канада передасть ООН $12 мільйонів на миротворчість

Канада внесе до Фонду миробудування Організації Об’єднаних Націй 15 млн канадських доларів (близько 12 млн дол США).

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Марк Гарно.

“Попри фінансові складнощі, нам слід робити більше для упередження конфліктів та зміцнення миру, реагуючи на напругу та несправедливість до того, як вони призведуть до насильства. Ми не можемо дозволити собі чекати. Лідерська позиція Канади в Комісії ООН з миробудування та у Фонді миробудування ООН допоможе підтримати інклюзивні підходи для кращого упередження конфліктів, а також розбудовувати й підтримувати мир”, - сказав Гарно.

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У канадському МЗС додали, що від часу заснування Фонду миробудування ООН у 2006 році “Канада постійно є одним із його найбільших донорів”.

“Наша підтримка посилює органи ООН, місцеву владу, регіональні організації, фінансові інституції та громадянське суспільство, а також допомагає упереджувати конфлікти й зміцнювати мир у нестабільних державах. Йдеться, зокрема, про діалог та примирення, покращення захисту прав людини, реформи безпекового та судового секторів, а також демобілізацію та реінтеграцію учасників бойових дій”, - запевнили у відомстві.

У МЗС зазначили, що “внески Канади та інших держав-членів дозволяють підтримати ці зусилля шляхом їх передбачуваного, достатнього фінансування”.

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Нагадаємо: фонд миробудування Генерального секретаря ООН є головним фінансовим інструментом Організації для надання першої допомоги державам з метою підтримання миру, а також у ситуаціях, коли існує велика ймовірність виникнення конфлікту або такий конфлікт вже розгорівся. Фонд може здійснювати інвестиції спільно з установами ООН, урядами, регіональними організаціями, багатосторонніми банками, національними багатосторонніми цільовими фондами або організаціями громадянського суспільства. З 2006 по 2017 рік Фонд виділив 772 млн доларів США для 41 країни-одержувача. З часу створення внески у Фонд зробили загалом 58 держав-членів.