Канада закликає Росію дозволити мирні зібрання

Канада закликає Росію дозволити мирні зібрання

Укрінформ
Російській владі слід поважати права громадян та дозволити їм проводити мирні зібрання.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у посольстві Канади в Росії.

“Ми закликаємо владу поважати права громадян на мирні зібрання. Ми також стурбовані інформацією про насильство й затримання протестувальників”, - йдеться у повідомленні на сторінці посольства у мережі Твіттер. 

Як повідомлялося, у Росії 23 січня тривають акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Ця акція найбільш масова за останні роки й поліція вже затримала 2,8 тисячі осіб. 

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За підрахунками МБХ-медіа, в акціях по всій країні брали участь від 110 до 160 тисяч осіб. ФБК заявило, що акції протесту будуть організовані й наступними вихідними.

17 січня Навального було затримано в зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року у РФ.

Суд, який відбувся у ВВС у Хімках, призначив йому 30 діб арешту.

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