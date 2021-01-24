Канада закликає Росію дозволити мирні зібрання

Російській владі слід поважати права громадян та дозволити їм проводити мирні зібрання.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у посольстві Канади в Росії.

“Ми закликаємо владу поважати права громадян на мирні зібрання. Ми також стурбовані інформацією про насильство й затримання протестувальників”, - йдеться у повідомленні на сторінці посольства у мережі Твіттер.

We call on authorities to respect the right of citizens to protest peacefully, and are concerned by reports of violence and detentions of demonstrators — Canada in Russia (@CanadaRussia) January 23, 2021

Як повідомлялося, у Росії 23 січня тривають акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Ця акція найбільш масова за останні роки й поліція вже затримала 2,8 тисячі осіб.

Читайте також: Штати закликали Кремль негайно звільнити Навального і протестувальників

За підрахунками МБХ-медіа, в акціях по всій країні брали участь від 110 до 160 тисяч осіб. ФБК заявило, що акції протесту будуть організовані й наступними вихідними.

17 січня Навального було затримано в зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року у РФ.

Суд, який відбувся у ВВС у Хімках, призначив йому 30 діб арешту.