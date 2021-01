Канада закликає Росію дозволити мирні зібрання

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у посольстві Канади в Росії.

“Ми закликаємо владу поважати права громадян на мирні зібрання. Ми також стурбовані інформацією про насильство й затримання протестувальників”, - йдеться у повідомленні на сторінці посольства у мережі Твіттер.

We call on authorities to respect the right of citizens to protest peacefully, and are concerned by reports of violence and detentions of demonstrators