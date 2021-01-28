Штати готові поновити діалог з Китаєм в питаннях збереження клімату – Держдеп

Нова адміністрація США на чолі з Джо Байденом готова поновити співпрацю з Китаєм по окремих питаннях, що становлять взаємний інтерес, зокрема, щодо збереження клімату та протистояння глобальному потеплінню.

Про це заявив у середу державний секретар США Ентоні Блінкен під час своєї першої пресконференції на чолі Держдепу, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Не секрет, що взаємини між Сполученими Штатами та Китаєм, можливо, стануть найважливішими відносинами у світі надалі. Це сформує майбутнє, в якому ми всі житимемо. І все частіше ці відносини набувають певних аспектів протистояння, конкуренції, але також і співробітництва», - зауважив глава Держдепартаменту США.

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Він пояснив, що взаємодія відбуватиметься у сферах, де обидві країни поділяють спільний інтерес, намагаються працювати разом, «у тому числі в питаннях клімату». У цьому зв’язку Блінкен підкреслив, що в інтересах не тільки США й Китаю, але й усієї цивілізованої спільноти «досягти стійкого успіху в протидії глобальному потеплінню».

Водночас він нагадав, що Сполучені Штати мають стурбованість по багатьох питаннях, щодо політики Китаю, які необхідно опрацювати.

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Як повідомляв Укрінформ, під час президентства Дональда Трампа відносини між Вашингтоном і Пекіном почали загострюватися через протистояння в торговельній сфері. Тоді адміністрація США почала вводити додаткові мита, на що в КНР відповідали аналогічними заходами. Діалог ще більше погіршився після того, як Білий дім відкрито почав звинувачувати Пекін у приховуванні інформації про поширення COVID-19 перед початком пандемії всередині Китаю.