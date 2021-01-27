Білий дім назвав дату кліматичного саміту світових лідерів

Президент США Джо Байден запланував проведення саміту з питань клімату за участю світових лідерів на День Землі - 22 квітня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Як зазначається, саміт буде присвячений темі консолідації зусиль щодо скорочення шкідливих викидів у довкілля.

Також стало відомо, що очільник Білого дому найближчим часом підпише низку указів, що стосуються екології.

Крім цього, Байден створив нову посаду, спеціального посланця президента з питань клімату, яка матиме місце в Раді національної безпеки.