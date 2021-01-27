Норвегія закриває в'їзд для іноземців без суттєвих підстав

Норвегія закриває кордони для іноземців, у яких немає серйозних підстав для в'їзду до країни, таким чином уряд прагне не допустити до країни нові штами коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це інформує Bloomberg.

Іноземним громадянам, які не проживають у Норвегії або не мають у країні близьких родичів, буде заборонено в'їзд, заявила голова уряду Ерна Солберг журналістам в Осло. Винятки будуть зроблені для моряків та екіпажів авіатранспорту.

Норвегія досі мала найсуворіші правила в Європі щодо прибуття іноземців, а тепер уряд бачить необхідність обмеження в'їзду, зокрема, з країн Європейського економічного простору, де поширюється більш інфекційний штам коронавірусу, заявили в уряді.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 100 946 259 випадків COVID-19, зокрема 2 170 104 летальні, одужали 72 983 162 особи.