Норвегія може змінити правила COVID-вакцинації після смертей літніх пацієнтів

Голова уряду Норвегії Ерна Солберг заявила, що її країна може вдосконалити процес вакцинації своїх найстарших громадян на тлі нещодавніх випадків смерті після проведення щеплень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Цього місяця Норвегія потрапила до шпальт світових новин після того, як з’ясувалося, що понад 30 людей, у віці старшому за 70 років, померли незабаром після вакцинації проти хвороби COVID-19.

Солберг каже, що активний світовий інтерес до цієї інформації - перебільшений.

"Ми не віримо, що є якісь проблеми з безпекою вакцин. Але ми, можливо, не будемо давати її (вакцину - ред.) найбільш вразливим людям похилого віку" - сказала голова уряду.

Норвезький інститут громадського здоров’я, який визначив людей старших, за 65 років як групу, якій належить пріоритет в отриманні вакцини, закликав лікарів робити щеплення старим та хворим пацієнтам з огляду на кожний конкретний випадок.

Норвезька агенція з лікарських засобів заявила, що звітування про побічні реакції викликало непотрібне занепокоєння у всьому світі, і тепер відомство буде публікувати лише дані про смертельні випадки, що були детально вивчені.

Інші країни, зокрема Німеччина, також зафіксували смерті людей, які нещодавно були щеплені. У вівторок у Фінляндії повідомили про три таких летальних випадки, але жодна з країн наразі не виявила причинно-наслідкових зв'язків.

Агенція з лікарських засобів заявляє, що досі немає доказів того, що смертність людей похилого віку була безпосередньо пов'язана з введеною їм вакциною.

Як повідомлялося, у Норвезькій агенції з лікарських засобів заявили, що не виявлено зв'язок між вакцинацією медичним засобом компанії Pfizer / BioNTech та смертями осіб похилого віку.

Наразі першу дозу щеплення Pfizer / BioNTech отримали близько 42 тисяч норвежців. З 15 січня до країни постачають також американський засіб виробництва компанії Moderna.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 26 січня зафіксовано майже 100,3 млн випадків зараження коронавірусом, із них понад 2,1 млн летальних.