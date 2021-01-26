Норвегія може змінити правила COVID-вакцинації після смертей літніх пацієнтів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
Цього місяця Норвегія потрапила до шпальт світових новин після того, як з’ясувалося, що понад 30 людей, у віці старшому за 70 років, померли незабаром після вакцинації проти хвороби COVID-19.
Солберг каже, що активний світовий інтерес до цієї інформації - перебільшений.
"Ми не віримо, що є якісь проблеми з безпекою вакцин. Але ми, можливо, не будемо давати її (вакцину - ред.) найбільш вразливим людям похилого віку" - сказала голова уряду.
Норвезький інститут громадського здоров’я, який визначив людей старших, за 65 років як групу, якій належить пріоритет в отриманні вакцини, закликав лікарів робити щеплення старим та хворим пацієнтам з огляду на кожний конкретний випадок.
Норвезька агенція з лікарських засобів заявила, що звітування про побічні реакції викликало непотрібне занепокоєння у всьому світі, і тепер відомство буде публікувати лише дані про смертельні випадки, що були детально вивчені.
Інші країни, зокрема Німеччина, також зафіксували смерті людей, які нещодавно були щеплені. У вівторок у Фінляндії повідомили про три таких летальних випадки, але жодна з країн наразі не виявила причинно-наслідкових зв'язків.
Агенція з лікарських засобів заявляє, що досі немає доказів того, що смертність людей похилого віку була безпосередньо пов'язана з введеною їм вакциною.
Як повідомлялося, у Норвезькій агенції з лікарських засобів заявили, що не виявлено зв'язок між вакцинацією медичним засобом компанії Pfizer / BioNTech та смертями осіб похилого віку.
Наразі першу дозу щеплення Pfizer / BioNTech отримали близько 42 тисяч норвежців. З 15 січня до країни постачають також американський засіб виробництва компанії Moderna.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 26 січня зафіксовано майже 100,3 млн випадків зараження коронавірусом, із них понад 2,1 млн летальних.