Союзники по НАТО не допустили переростання коронакризи у безпекову – Столтенберг

Союзники по НАТО в умовах пандемії коронавірусу не допустили переростання кризи у сфері здоров’я у безпекову.

Як повідомляє Укрінформ, про це на засіданні Військового комітету НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

«Наші збройні сили зробили все, щоб криза в охороні здоров’я не перетворилася на безпекову кризу, але COVID-19 не змусила зникнути виклики, що постали перед нами, перед нашою демократією, цінностями та основаним на законах порядком. Ми маємо бути здатними протистояти таким викликам у майбутньому», - зауважив керівник Альянсу.

Він закликав союзників продовжувати збільшувати оборонні витрати, активніше інвестувати у сучасні спроможності та підвищувати готовність збройних сил до реагування на глобальні виклики, таких як агресивні дії Росії, тероризм та посилення Китаю.

Столтенберг висловив сподівання на тісну співпрацю з президентом США Джо Байденом та зауважив, що США і Європа будуть у більшій безпеці, якщо триматимуться разом.

Генсек НАТО повідомив, що представить пропозиції щодо розвитку Альянсу протягом наступних десяти років на розгляд лідерів країн-членів під час саміту, який цього року відбудеться у Брюсселі.

У Брюсселі 27 січня проходить зустріч начальників генеральних штабів країн-союзниць, головними темами якої є підтримка операцій під егідою НАТО, спільна відповідь на пандемію коронавірусу та відпрацювання документів із стратегічного військового планування.

фото: NATO