Нідерланди готуються до чергових антикарантинних протестів

Влада і жителі Нідерландів готуються до чергової хвилі “карантинних” заворушень, які вже третій день не вщухають по всій країні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Одразу кілька міст вжили заходів, щоб випередити агресивних мітингарів. Зокрема, у Гертогенбосі правоохоронцям дозволили зупиняти та перевіряти підозрілих людей. Підприємці закривають вітрини своїх магазинів дошками, щоб захистити майно від мародерів.

Правоохоронці закликають батьків не випускати ввечері дітей надвір, адже агресивні мітингувальники починають збиратися ближче до початку комендантської години. До агресивних дій молодь підбурюють через соцмережі.

У Тілбурзі, Роттердамі та Ейндховені ставлять охорону на дверях лікарень, родичів пацієнтів просять не приходити ввечері.

Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд закликала людей не виходити пізньої пори з дому, щоб не наражатися на небезпеку: “Порушення та насильство ніколи не можуть бути виправдані. Залишайся вдома!”.

Прем'єр-міністр Марк Рютте сьогодні мав зустріч із підприємцями, чиї магазини пограбували під час заворушень. Він також поспілкувався з працівниками закладу для людей з вадами розумового розвитку в Гаазі. Цей заклад атакували під час протестів в неділю ввечері, було вибито вікна.

Вже в середу Палата представників парламенту Нідерландів має обговорити ситуацію в державі.

Тим часом волонтери та добровольці по всій країні допомагають комунальним службам в ліквідації наслідків заворушень. Також люди активно інформують поліцію про групи у соцмережах, в яких закликають збиратися на протести, а ще діляться фото та відео атак та безладів, щоб правоохоронці могли притягнути порушників до відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Нідерландів відкидає можливість скасування комендантської години через заворушення та протести проти карантинних обмежень.

У ніч на 26 січня в різних містах поліція затримала 184 особи за підпали, погроми та порушення комендантської години.

Протести спричинило запровадження з 23 січня комендантської години на всій території Нідерландів. Відповідно до рішення парламенту, вона діє з 21:00 по 04:30. У цей час виходити з дому дозволено тільки в нагальних справах, зокрема на роботу та з метою вигулу собак.