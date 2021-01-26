Підпали й пограбування: у Нідерландах затримали 184 учасники «карантинних» протестів

Нічні заворушення почалися після настання комендантської години, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Мітингувальники виступають проти коронавірусних обмежень.

Гаряче цієї ночі було одразу в кількох містах країни - Роттердамі, Хертогенбос, Амстердамі, Гаазі, Зволле, Тілбурзі, Гелені.

Агресивна молодь у чорних масках влаштовує пожежі на вулицях, грабує магазини, закидає камінням правоохоронців. У багатьох містах вночі задіяли спецпризначенців.

Так, у місті Хертогенбос пограбовано супермаркет та магазин електроніки, підпалено автівки. У Роттердамі під час заворушень потрощені та пограбовані супермаркети та аптеки. Неспокійно було і в Амстердамі. Агресивна молодь намагалася розтрощити поліцейську автівку. У Харлемі учасники заворушень кидали каміння в поліцію. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Також камінням та феєрверками поліцію атакували в Гаазі. У Тілбурзі затримали чоловіка зі зброєю.

Zo'n medelijden met die eigenaar van de Primera. Die doet zo erg z'n best om z'n winkel nét iets specialer te maken dan de rest. https://t.co/JOueC3RGbo — Bosschenaartje (@bosschenaortje) January 25, 2021

Заворушення в різних містах проходять вже третій вечір поспіль. Зазвичай вони починаються однаково. Ближче до початку комендантської години на вулицях починає збиратися натовп агресивно налаштованої молоді, який трощить все на своєму шляху.

Ondertussen in #DenBosch. De Jumbo in de Visstraat wordt geplunderd. pic.twitter.com/Hj7SZNKTqg — Bosschenaartje (@bosschenaortje) January 25, 2021

Мери міст та депутати парламенту шоковані заворушеннями і зазначили, що таку агресивну атаку та пограбування магазинів раніше було важко уявити в Нідерландах.

Як повідомляв Укрінформ, Нідерландами прокотилася чергова хвиля «карантинних» заворушень. На вихідних мітинги проти карантинних обмежень відбулися щонайменше в десяти містах. Протести супроводжувалися погромами і сутичками з поліцією.

Протести спричинило запровадження з 23 січня комендантської години на всій території Нідерландів. Відповідно до рішення парламенту, вона діє з 21:00 по 04:30. У цей час виходити надвір дозволено тільки на роботу та з метою вигулу собак.

Планується, що комендантська година діятиме до 9 лютого. За її порушення встановлено штраф у розмірі 95 євро.

Фото: ANP