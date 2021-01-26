Нідерландами прокотилася нова хвиля «карантинних» заворушень

Після настання комендантської години у Нідерландах знову відбулися акції протесту проти карантинних обмежень.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“У кількох містах знову почалися заворушення після настання комендантської години. Поліція вжила заходів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на вулицях Роттердама близько п'ятдесяти молодих людей кидали в правоохоронців каміння та запалювали феєрверки. При цьому було пограбовано кілька магазинів. Поліція застосувала водяні гармати та сльозогінний газ, кількох осіб затримали.

Заворушення також сталися у містах Гелен і Зволле. На вулицях Гарлема й Амерсфорта палали багаття. В Амстердамі правоохоронці затримали щонайменше вісьмох порушників. А в місті Ден Бош десятки людей вдерлися в супермаркет.

Ondertussen in #DenBosch. De Jumbo in de Visstraat wordt geplunderd. pic.twitter.com/Hj7SZNKTqg — Bosschenaartje (@bosschenaortje) January 25, 2021

Як повідомляв Укрінформ, на вихідних мітинги проти карантинних обмежень відбулися щонайменше в десяти містах Нідерландів. Протести супроводжувалися погромами і сутичками з поліцією.

Великих збитків зазнав Ейндховен - мер міста назвав їх "безпрецедентними". В Амстердамі за участь у незаконній демонстрації було затримано понад 100 осіб.

Протести спричинило запровадження з 23 січня комендантську години на всій території Нідерландів. Відповідно до рішення парламенту, вона діє з 21:00 по 04:30. У цей час виходити надвір дозволено тільки на роботу та з метою вигулу собак. Також виняток діє для громадян, які їдуть за кордон і мають квиток, прямують на похорон, засідання суду тощо. Громадський транспорт і служби доставки продовжують працювати.

Планується, що комендантська година діятиме до 9 лютого. За її порушення встановлено штраф у розмірі 95 євро.

Фото: NOS