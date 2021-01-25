«Карантинні» протести у Нідерландах переросли в нічні погроми

Внаслідок погромів після нічних заворушень, що розпочалися у Нідерландах після розгону акцій проти коронавірусних обмежень, завдано величезні збитки.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Мітинги проти коронавірусних обмежень після комендантської години відбулися щонайменше в десяти нідерландських містах.

Найбільше безладу мітингарі наробили в Гаазі, Амстердамі, Ейндховені, Тілбурзі, Бреді, Арнемі, Венло та Енсхеде. На вулицях - розбите скло, вітрини магазинів, спалені сміттєві баки, велосипеди та автівки, пограбовані магазини. Мітингарі жбурляли в поліцію каміння, кидали петарди. Найбільше шкоди зазнав Ейндховен. Центр міста потрощений і закритий від самого ранку. Близько 30 комунальників від самого ранку намагаються навести лад. Також стрічкою огороджена частина входу до залізничного вокзалу, щоб не наражати на небезпеку подорожуючих, адже розбите мітингарями скло з першого поверху будівлі вокзалу продовжує падати на землю.

Мер Ейндховена заявив, що збитки "безпрецедентні та величезні".

В Амстердамі за участь в незаконній демонстрації проти коронавірусних обмежень було затримано понад 100 мітингарів. Участь в акції протесту взяло понад тисячу людей.

Незаконну акцію поліція розганяла, використовуючи водомети та сльозоточивий газ, що призвело до сутичок мітингарів з правоохоронцями.

Акції протестів проти коронавірусних обмежень стартували в Ейндховені та Амстердамі. Згодом, попри комендантську годину, охопили інші міста.

Міністр юстиції і безпеки Нідерландів Фердинанд Грапперхаус зазначив, що такі дії не мають нічого спільного з акціями проти коронавірусних обмежень, а більше схожі на насильство та злочинні дії. І закликав боротися з вірусом, а не один із одним. Мери міст, що постраждали від демонстрацій, занепокоєні неспокійною ніччю та агресивною поведінкою учасників мітингу проти коронавірусних обмежень. Вони заявили, що підтримують дії правоохоронців та співчувають підприємцям чиї вітрини пошкоджені через протести. А ще закликають людей використовувати інші методи, щоб їх голос був почутий.

На вулиці люди вийшли через посилення карантинних обмежень, зокрема, запровадження комендантської години.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з суботи, 23 січня, було запроваджено комендантську годину. Таке рішення ухвалив парламент.

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Комендантська година діє з 21:00 по 04:30 наступного дня. У цей період виходити на вулицю дозволено лише за вагомої причини, такої як вигул собаки, повернення додому з роботи чи поїздки на роботу. Також виняток діє для громадян, які їдуть за кордон і мають квиток, люди, які прямують на похорон, засідання суду тощо. Громадський транспорт і служби доставки продовжують працювати.

Планується, що комендантська година діятиме до 9 лютого. Порушники мають сплатити штраф у розмірі 95 євро.

Фото: NOS, Omroep Brabant/Eva de Schipper