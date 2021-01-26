Генсекретарем ПАРЄ вперше в історії організації обрали жінку

Новим генеральним секретарем Парламентської асамблеї Ради Європи стала представниця Греції Деспіна Хатзівасіліу-Цовіліс.

Як передає власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі, таємне голосування відбулося 26 січня на зимовій сесії ПАРЄ.

Хатзівасіліу-Цовіліс стала першою за 72-річну історію Ради Європи жінкою на цій посаді, замінивши польського посадовця Войцеха Савицького.

Нова генеральна секретарка розпочне виконання обов’язків з 1 березня.

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Доктор права Хатзівасіліу-Цовіліс працює на адміністративних посадах у Парламентській асамблеї більше 20 років.

Генсек ПАРЄ керує секретаріатом цього статутного органу Ради Європи, допомагає президенту Асамблеї і делегатам здійснювати свою діяльність, включаючи дотримання визначених процедур.