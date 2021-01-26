Грузія вимагатиме негативний COVID-тест для в'їзду у країну

З 1 лютого, після відновлення регулярного авіасполучення, пасажири, які прибувають до Грузії, повинні будуть представити результат ПЛР-тесту, зробленого за останні 72 години.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузія-Online.

«Тим, хто повністю зробив щеплення, пред'являти нічого не потрібно. Решта пасажирів, які приїжджають, обов'язково повинні будуть представити ПЛР-тест, зроблений протягом останніх 72 годин», - пояснив глава Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров'я Аміран Гамкрелідзе.

Наразі вирішується, чи потрібно буде вже людям, які приїжджають до Грузії, робити повторний ПЛР-тест через кілька днів.

Офіційна постанова буде відома найближчими днями.

Зазначається, що в Грузії з 1 лютого поновлюються регулярні польоти в усіх напрямках. У першу чергу це торкнеться туристів із країн ЄС, Ізраїлю та Перської затоки. Польоти здійснюватимуться за всіма медичними протоколами.

Грузія призупинила регулярне авіасполучення в усіх напрямках в середині березня 2020 року через пандемію коронавірусу. З Грузії і назад здійснювалися тільки спецрейси, спрямовані на повернення громадян країни на батьківщину. Відновлення регулярних рейсів з низки напрямків розпочалося з середини літа.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 26 січня зафіксовано майже 100,3 млн випадків зараження коронавірусом, із них понад 2,1 млн - летальних.