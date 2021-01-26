Щеплення під органну музику: собор у Солсбері став центром COVID-вакцинації

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційному сайті собору.

З 16 січня собор є одним із 20 центрів для масового щеплення, які відкрили на території Англії за минулий місяць.

Сюди щодня приходять сотні літніх людей, які очікують своєї черги на безпечній дистанції. Усе це відбувається під старовинну органну музику, яка робить такий центр вакцинування по-справжньому унікальним.

Слід наголосити, що Велика Британія планує до середини наступного місяця ввести першу дозу вакцини більш ніж 15 мільйонам громадян. У пріоритеті знаходяться найстарші та найвразливіші британці.

Усе ж доросле населення британська влада хоче щепити від коронавірусу до 18 вересня 2021 року.

Як відомо, 800-річний собор у Солсбері став всесвітньо відомим після замаху на російського колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки, яких отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новічок». Підозрювані в організації цього замаху співробітники російського ГРУ Петров і Боширов у своєму інтерв’ю тоді стверджували, що є просто туристами й приїхали до Солсбері подивитися шпилі «знаменитого Солсберійського собору».

Нагадаємо також, що у Великій Британії загалом із початку пандемії підтверджено 3,66 мільйона випадків коронавірусу, включаючи 98,5 тисяч летальних.

Фото: PA