У США виявили «бразильський» штам коронавірусу

У США виявили «бразильський» штам коронавірусу

Укрінформ
У Сполучених Штатах підтвердили перший випадок надзвичайно заразного штаму нового коронавірусу, вперше виявленого в Бразилії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Washington Post із посиланням на медиків.

Зазначається, що на коронавірус, викликаний так званим варіантом Р.1, захворів житель Міннесоти, який нещодавно їздив до Бразилії.

Читайте також: Швеція заборонила в'їзд з Норвегії через новий штам коронавірусу

Вважається, що новий мутований штам P.1 є дуже заразним і сприяв різкому зростанню кількості випадків COVID-19 у бразильському місті Манаус.

Як відомо, наразі найбільшу тривогу у світі викликають три штами коронавірусу, два з яких вперше виявлені у Великій Британії та у Південній Африці, а третій – у Бразилії. Ці віруси вважають дуже заразними.

Читайте також: Moderna заявляє, що її COVID-вакцина захищає від мутованих штамів

Як передавав Укрінформ, декілька виробників вакцин уже заявили, що створені ними препарати захищають від мутованих штамів. У цьому, окрема, запевнила американська компанія Moderna, компанії BioNTech і Pfizer та великобританська AstraZeneca.

Фото: АА

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-