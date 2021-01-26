У США виявили «бразильський» штам коронавірусу

У Сполучених Штатах підтвердили перший випадок надзвичайно заразного штаму нового коронавірусу, вперше виявленого в Бразилії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Washington Post із посиланням на медиків.

Зазначається, що на коронавірус, викликаний так званим варіантом Р.1, захворів житель Міннесоти, який нещодавно їздив до Бразилії.

Вважається, що новий мутований штам P.1 є дуже заразним і сприяв різкому зростанню кількості випадків COVID-19 у бразильському місті Манаус.

Як відомо, наразі найбільшу тривогу у світі викликають три штами коронавірусу, два з яких вперше виявлені у Великій Британії та у Південній Африці, а третій – у Бразилії. Ці віруси вважають дуже заразними.

Як передавав Укрінформ, декілька виробників вакцин уже заявили, що створені ними препарати захищають від мутованих штамів. У цьому, окрема, запевнила американська компанія Moderna, компанії BioNTech і Pfizer та великобританська AstraZeneca.

Фото: АА