Трюдо закликав канадців скасувати закордонні відпустки через пандемію

Упродовж глобальної пандемії COVID-19 канадцям слід відмовитися від усіх подорожей та максимально перебувати вдома.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Мій посил канадцям чіткий: нікому не варто зараз відпочивати за кордоном. Якщо у вас запланована закордонна відпустка — скасуйте її. І не бронюйте подорож на час весняних канікул”, - сказав Трюдо.

Він наголосив, що подорожі всередині Канади слід також відкласти до кращих часів.

“Очевидно, що подорожей на південь й поза межі країни треба уникати. Утім, пам’ятайте, що й в самій Канаді жителів просять залишатися вдома. Тому, якщо ви роздумуєте над подорожжю по Канаді під час весняних канікул — зараз не час для цього. Нам слід стримуватися й протриматися наступні кілька місяців. Ми можемо дочекатися весни й масової вакцинації у найкращій можливій формі”, - зазначив прем’єр-міністр.

Додамо, що за чинними правилами усі, хто має намір потрапити до Канади з-за кордону, незалежно від міграційного статусу, повинні надати негативний результат нещодавнього аналізу на COVID-19. Окрім цього, після прибуття до Канади мандрівники мусять два тижні обов’язково перебувати у карантині.

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Станом на вечір п'ятниці на території Канади залишалося 65 750 активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 18 828 життів.

Кампанія із вакцинування населення від COVID-19 триває у Канаді з кінця минулого року. Досі щеплення отримали понад 750 тисяч осіб.

Фото: Justin Ttang / The Canadian press