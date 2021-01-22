У Канаді від коронавірусу загинули вже понад 18 тисяч осіб

Кількість загиблих від нового коронавірусу у Канаді перевищила 18 тисяч й продовжує зростати.

Про це свідчать офіційні дані, оприлюднені урядом Канади.

Так, станом на вечір четверга COVID-19 забрав життя 18 622 жителів Канади.

Водночас інфікування вірусом від початку пандемії підтвердили у 731 450 осіб, а тест на COVID-19 здало 16 895 320 канадців, тобто понад 95% людей отримали негативний результат. Наразі тест на COVID-19 здали більше ніж 44% загального населення Канади.

За весь час від коронавірусу у Канаді видужало 645 729 осіб й наразі в країні залишається 67 099 активних випадків.

Більше третини (248 860 осіб) від загальної кількості інфікованих проживає у провінції Квебек, з них майже 89 тис. - у Монреалі, найбільшому місті провінції.

COVID-19 також забрав більше життів монреальців, ніж мешканців будь-якого іншого міста Канади. У місті від недуги померло 4 151 особа, тобто близько чверті усіх летальних випадків Канади.

Зазначимо, що протягом останніх тижнів швидкість поширення хвороби у Канаді продовжує зростати й у деяких регіонах влада була вимушена відновити частину скасованих раніше карантинних обмежень. У Квебеку та Онтаріо після Різдва набрав чинності повторний локдаун.

Додамо, що в сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили понад 24 мільйони хворих й зареєстрували майже 410 тис. смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада в березні минулого року закрила свої кордони для більшості мандрівників. У грудні заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця лютого цього року.