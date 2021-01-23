Поблизу Торонто розгорнуть польові шпиталі для хворих на COVID-19
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
“Підтримання безпеки вас і ваших родин — наш перший пріоритет. Саме тому федеральний уряд розгортає поблизу Торонто два мобільні медичні пункти”, - сказав Трюдо.
За його словами, це дозволить додати до медичної системи 200 додаткових ліжок “та звільнити місця для людей, які потребують реанімації”.
“Зростання випадків інфікування COVID-19 упродовж цього місяця створило серйозне навантаження на лікарні, особливо у провінції Онтаріо, де ситуація дуже серйозна”, - зазначив прем’єр-міністр.
Він додав, що кожен мобільний медичний пункт “зможе також надати важливе медичне обладнання й матеріали.
Зауважимо, що станом на вечір п’ятниці на території Канади залишалося 65 750 хворих на COVID-19, з них більше третини в Онтаріо — найбільшій за кількістю населення провінції Канади.