Поблизу Торонто розгорнуть польові шпиталі для хворих на COVID-19

Поблизу Торонто незабаром буде розгорнуто два польові шпиталі, які дозволять розвантажити систему стаціонарних лікувальних закладів Канади, обтяжену хворими на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Підтримання безпеки вас і ваших родин — наш перший пріоритет. Саме тому федеральний уряд розгортає поблизу Торонто два мобільні медичні пункти”, - сказав Трюдо.

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За його словами, це дозволить додати до медичної системи 200 додаткових ліжок “та звільнити місця для людей, які потребують реанімації”.

“Зростання випадків інфікування COVID-19 упродовж цього місяця створило серйозне навантаження на лікарні, особливо у провінції Онтаріо, де ситуація дуже серйозна”, - зазначив прем’єр-міністр.

Він додав, що кожен мобільний медичний пункт “зможе також надати важливе медичне обладнання й матеріали.

Зауважимо, що станом на вечір п’ятниці на території Канади залишалося 65 750 хворих на COVID-19, з них більше третини в Онтаріо — найбільшій за кількістю населення провінції Канади.