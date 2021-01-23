Глави МЗС Євросоюзу у понеділок обговорять ситуацію в Росії - Боррель

Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок обговорять подальші кроки щодо реагування на масові затримання у РФ учасників акцій на підтримку Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це написав у Твіттері високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

«З тривогою спостерігаю за розвитком подій у Росії. Я шкодую про масові затримання, непропорційне застосування сили, відключення інтернету і телефонного зв'язку", - заявив він.

Боррель додав, що міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію, що склалася, у понеділок.

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Як повідомлялося, у Росії в суботу, 23 січня, проходять акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів, затримання були ще до початку акції. Протестувальники кажуть, що ця акція протесту найбільш масова за останні роки.

За інформацією правозахисників, у РФ затримано вже понад 1,9 тисячі протестувальників.

17 січня Навального було затримано у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року у РФ.

Суд, який відбувся у ОВС у Хімках, призначив йому 30 діб арешту.

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija