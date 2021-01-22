Чи допоможуть Кремлю зачистки та залякування напередодні акції 23 січня

Москва сама підштовхує силовиків і протест до білоруського сценарію

Події навколо Олексія Навального розвиваються швидко, що, правда, не гарантує якихось істотних результатів. Однак своїм драматургічним напруженням захоплюють.

Щойно у неділю ввечері опозиціонер прилетів до Росії – і одразу ж після шулерських ігор з місцем приземлення рейсу – не у Внуково, а в Шереметьєво – був затриманий. У понеділок суддя, «девушка по вызову», прямо в ОВС підмосковних Хімок оформила Навальному арешт на 30 діб. А у перспективі йому загрожують строки, як кажуть, за сукупністю - до 13 років.

У відповідь було оголошено, що найближчої суботи прихильники Навального вийдуть на вулиці. Що важливо: цей самий заклик пролунав на початку двогодинного фільму-розслідування Фонду Навального, присвяченого «Дворцу Путина», фараонськи безглуздій будові неподалік від Геленджика на чорноморському узбережжі Росії. І от після цього закрутилася внутрішньоросійська холодна війна, поки що інформаційна і ментовсько-прокурорська.

РОСІЙСЬКА ВЛАДА ЯК СКЛАД ДЛЯ БРУДУ

Середа пішла на з'ясування ситуації. І на жарти у соцмережах з приводу божевільної путінської будови. Тут і справді стільки всього, що важко втриматися, щоб не позубоскалити. Починаючи з того, що показане взагалі виглядає або божевіллям, або... чим же ще? Правильно - комп'ютерною грою! Швидко прийшло порівняння з The Sims, і почалося обговорення - скільки зусиль потрібно і на якій саме годині гри приходить таке осяяння, щоб вибудувати таку собі фігню в моніторі. А в житті?! Було і безліч інших запитань. Найбанальніше - що таке «аквадискотека»: «Владимир Владимирович, подробности давай!»

Але ось складніше: навіщо у ванній кімнаті два м'яких крісла, ніби перенесених з вітальні? У цьому ж палаці і так цвілі багато (тож довелося першу зміну оздоблення і меблів викидати). І окреме спасибі за кальянну кімнату з шестом для стриптизу - від любителів фотожаб. Бо яку фігуру сюди не вклей, хоч Терешкову, як це зробили у Навального, хоч Марію Захарову, Ігоря Сечіна, Владіміра Соловйова чи Аліну Кабаєву - все радісно, все весело.

Так, до речі, а навіщо у палаці Путіна «склад грязи»? Була висунута версія, що це у проєктувальників стався неправильний переклад з англійської. Mudroom – «прихожая», але якщо набрати двома окремими словами mud room, то виходить «грязевая комната». Правда, вона у глибині палацу, так що дивно для передпокою. Чорт його знає, а може, і справді склад із запасом матеріалу для грязьових ванн? Або для дамських боїв у грязюці після їх же стриптизу на шесті в кальянній кімнаті?

Бачу яскраві пів фінали: Захарова–Кабаєва, Сечін–Соловйов. Ех, сюди би британського комедіографа Армандо Іануччі, який зняв "Смерть Сталіна" (2017). «Дворец Путина» міг би стати чудовим продовженням і скласти з тією стрічкою дилогію «Сталін-лайт». (Як тут не згадати, що суд над Навальним у Хімкинському РВВС проходив під портретом наркома внутрішніх справ Генріха Ягоди).

У будь-якому разі, всі зійшлися на думці, «склад грязи» - словосполучення, яке саме собою найкраще підходить для путінської влади. Або, якщо удосконалено, «склад для грязи – в князи».

ТАК ОТ КУДИ ПОДІЛИСЯ СИНІ ТРУСИ НАВАЛЬНОГО!

Напрошувалося, звичайно, і порівняння з Межигір'ям Януковича.

Зрозуміло, не на користь втікача - в сенсі розмірів. Але ось щодо наповнення... То тут якісь надто вже хитромудрі паралелі простежуються. У того був золотий батон, «хлеб всему голова», а тут золота щитка для унітазу, близька до протилежного місця. Тобто, для прочищення вже перевареного золотого батона, чи що. Хто в цій ситуації виглядає гірше, дурніше - Янукович чи Путін, навіть важко сказати.

До речі, після цього розслідування згадалася пророча фотожаба, що була популярною одразу після перемоги Євромайдану. Пам'ятаєте? Лукавий Едді Мерфі на тлі Межигір'я і звернення: «А теперь представьте, что будет, когда народ зайдет в загородный домик Путина?» Що ж, до палацу Путіна, великого, без смаку і смішного, з хокейним майданчиком, захованим під найближчим пригорочком, з винними погребами посеред тунелів на пляж, народ таки зайшов, правда, ДО революції і поки лише віртуально. Але все одно це вражає, і є ще одним кроком у десакралізації влади, розвінчанні традиційного для Росії сприйняття керівника як повновладного Государя.

Чому він і сам посприяв, випустивши на Водохреща традиційний ролик занурення в ополонку. Було це у вівторок, тобто збіглося з розслідуванням Навального і виглядало як «наш ответ Чемберлену». Доволі жалюгідна, треба сказати, відповідь. Якщо Путін підтримує образ мачо, то треба відповідати. А він за час ковідного сидіння у бункері зовсім форму втратив, що видно і у 15-секундному ролику. Торс не той, груди обвислі, ну і животик - як найбільш помітна частина відео. Тобто, звичайний дід з провінції, який прихватизував свічковий заводик, а не суворий, але справедливий власник пів світу.

І знову, як у попередні роки, є підозри в «подставе», аж надто в картинці все дистильоване, вилизане, ніби у студії. Ну, хіба що сині труси справжні! От цікаво знати, хто підказав Владіміру Владіміровичу надіти саме такі? Це що, спеціально, щоб нагадати про «гульфиковую зону» отруєних «синих трусов Навального»?

ЗЛОЧИНИ В РФ, ЯКІ НАЙЛЕГШЕ РОЗКРИВАЮТЬСЯ

Тим часом кількість переглядів відео «Дворец Путина» пішла на десятки мільйонів (у п'ятницю ця кількість наближається до 58 мільйонів).

Резонанс був великим, і загроза масових акцій стала серйозною. Тому до четверга Кремль дав наказ діяти. По всій вертикалі МВС спустили наказ - ходити до відомих людей, які підтримують акцію, і проводити профілактичні бесіди - за окремим, заздалегідь складеним списком опозиціонерів. Так поліція ходила за політиком Дмітрієм Гудковим, журналістом Олександром Плющевим, головредом «Медиазоны» Сергієм Смирновим, іншими. Бігали по місцях прописки, застали не всіх.

Пообіді «за призывы к несанкционированным акциям» була знову затримана юристка Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь. Іншому юристу ФБК, Владлену Лосю, вручили повідомлення про те, що він повинен залишити Росію до 25 січня, і в'їзд йому заборонений до 27 листопада 2023 року (важлива деталь: Лось – громадянин Білорусі). Затримали й інших московських навальненців, як-от Григорія Албурова, одного з авторів сценарію «Дворца Путина».

Любов Соболь

Показовою є історія з прессекретаркою ФБК Кірою Ярмиш, до якої поліція прийшла ще вдень, кілька годин тримала в облозі її квартиру, ломилася у двері. І врешті-решт, заарештувала, коли вона вийшла, дочекавшись свого адвоката. Масові затримання співробітників Фонду Навального і бесіди з ними відбулися не лише у Москві, але і по всій країні. А найдивовижніший випадок стався в Омську, де на прихильницю Навального 21 січня написали протокол за участь у несанкціонованій акції 23 січня! Вражаюче, російське «МВД» після цього логічніше розшифровувати, як «Машина времени делоделательная».

Вирішено також було вдарити по соціальних мережах. У четвер ввечері прокуратура Москви застерегла п'ять інтернет-сервісів від поширення закликів до участі в несанкціонованих акціях. Це ТікТок, ВКонтакте, Фейсбук, Твіттер, Instagram і Ютуб. Попередження означає, що ці сервіси зобов'язані заблокувати всі публікації із закликами провести акцію 23 січня.

Лідером за кількістю публікацій на підтримку акції 23 січня став ТікТок, причому автори роликів – часто зовсім юні. У роликах вони жартують, іронізують, пояснюють. І діють - наприклад, вішають портрет Навального замість президента Путіна під табличкою «Президент Росии». Доблесна поліція оперативно знайшла тих, хто це робив, і допитувала хлопців 4 години. Чудово - «ставь галочку, преступление раскрыто».

ПРОВОКАЦІЯ ПРОВОКАЦІЙ - СПРОБУЙ, РОЗБЕРИСЯ

Вік тіктокерів призвів до нового витка МВС-креативу: є ж стаття про залучення неповнолітніх до протиправних дій! Вона прописана так, що до неї можна підвести, що завгодно. Головред «Новой газеты» Дмітрій Муратов запустив чутки, що на підставі «массового вовлечения в протест несовершеннолетних» силовики збираються сфабрикувати велику загальноросійську справу. Але той же Смирнов («Медиазона») у цьому сумнівається. От і зрозумій, чи справді готується провокація чи провокацією є чутки про неї.

Дмітрій Муратов

Активно почали працювати пригожинські боти. У ТікТок закинуто безліч роликів від нових користувачів із засудженням Навального за його нібито антиросійську діяльність. Паралельно роздано темники молодіжним блогерам, прикормленим Кремлем. Вони, як під копірку, заходилися виголошувати схожі промови: ай-яй-яй, який цей Навальний нехороший, шкодить Росії, підняв кіпеш, тепер проти Росії можуть ввести нові санкції. Ось це слово «кипеш» стало своєрідним маркером, мабуть, у «методичках АП» записано, що воно є близьким і зрозумілим молоді. Що, загалом, і я можу підтвердити. Оскільки воно є популярним ще з часів моєї молодості і навіть дитинства.

Також поширюються інші чутки - про те, що на акцію 23 січня не можна йти, оскільки на ній можуть відкрити вогонь по протестувальниках. І ось це - окрема і дуже цікава історія. Відлякуючи молодь, і не тільки, взагалі - росіян від протесту, Кремль сам почав малювати картинку, схожу з білоруськими протестами. Жорсткі затримання, стрілянина... Не дуже зрозуміло, чи вдасться реально залякати цим, однак провладні політтехнологи ніби самі підштовхують протестувальників до «белоруссизации».

ВІД ДУДЯ ДО МАКАРЕВИЧА - ПРОТИ «ВЫВСЁВРЁТЕ» ПЄСКОВА

Цікава деталь: путінські «доверенные лица», «лидеры общественного мнения» після розслідування про «Дворец Путина» продовжують зберігати горде мовчання. Ну, хіба що Пєсков промимрив звичайне «вывсёврете», що зрозуміло – це входить до його службових обов'язків.

А от з іншого боку - виступів на підтримку Навального (і асоціативно – за акцію 23 січня) досить багато. Тут люди з різних сфер життя: режисери Іван Вирипаєв і Віталій Манський, співаки і музиканти Андрій Макаревич, Noize MC, Монеточка, група «Каста», «Кровосток», «Тараканы», Макс Покровський («Ногу свело»); письменник Дмітрій Глуховський; футболіст Ігор Денисов і хокеїст Артемій Панарін; журналісти Юрій Дудь, Олена Водонаєва, Тетяна Лазарєва, Андрій Лошак, Станіслав Кучер, активіст Петро Верзілов (Pussy Riot, «Медиазона»)... Список оновлюється.

У четвер пізно ввечері Міністерство освіти випустило звернення, яке починається словами: «Уважаемые родители! В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую «прогулку» 23 января». І далі - також розписування жахів прогулянки у вихідний день вулицями міста. Замість цього рекомендується «прогулка в парке или лесу» і набір інших корисних занять. У п'ятницю опівдні московська поліція знову суворо попередила «об ответственности за участие в несанкционированных акциях». Обіцяно, что «любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться». Знову пахнуло Мінськом-2020.

Ну що ж, чекаємо і дивимося на Москву і Мінськ 23-24 січня. Нічого доленосного не станеться, але щось цікаве буде.

Варто також подивитися на календар. 11-12 лютого Лукашенко планує провести VI Усебілоруські народні збори. Цим протестний порядок забезпечений на три найближчі тижні. А в Росії є один день, в який влада досі не відмовляла у проведенні акції в центрі Москви. Це - Марш Нємцова, який щорічно проводиться в пам'ять про вбивство біля стін Кремля. Цього року дата випадає на 27 лютого. Тобто, російський протестний порядок забезпечений на п'ять найближчих тижнів.

Дивимося і реагуємо, бажано – більш аналітично, ніж «Пінгвіни Мадагаскару» з їх: «Посміхаємося і махаємо». А тим українським аналітикам, які кажуть, що Навальний не краще за Путіна, пропоную підписатися і під іншою заявою: «Хрущев не лучше Сталина, Штауффенберг не лучше Гитлера».

Олег Кудрін, Рига

Перше фото: акція російської опозиції в Москві, лютий 2016 року / Джерело: EPA