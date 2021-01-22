Прессекретарку Навального заарештували на дев'ять діб

Прессекретарку російського опозиціонера Олексія Навального Кіру Ярмиш заарештували на 9 діб за заклики до несанкціонованої акції 23 січня.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у Твіттері.

"Заарештували на 9 діб. Ну, ви знаєте, що робити. 23 січня 14.00, центральні вулиці ваших міст. Приходьте!", - написала вона.

Як повідомляв Укрінформ, Ярмиш затримали в Москві 21 січня. За її словами, для її затримання приїхав цілий автобус співробітників поліції.

Вона провела ніч в ОВС в камері для адміністративно затриманих.

Як повідомляв Укрінформ, 20 і 21 січня поліцейські влаштували масовий обхід співробітників ФБК, журналістів і активістів, яких застерігають від участі в мітингах 23 січня.

17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

Суд призначив йому 30 діб арешту.

Пізніше адвокат політика Ольга Михайлова повідомила, що судове засідання щодо зміни Навальному умовного терміну на реальний перенесли з 29 січня на 2 лютого.