Земан про Навального: Не варто робити з нього мученика

Чеський президент Мілош Земан закликав владу Росії звільнити лідера російської опозиції Олексія Навального, в якому бачить можливого майбутнього кандидата на посаду президента Росії.

Про це передає Укрінформ із посиланням на фейсбук політика.

Земан заявив, що знайомий з аргументами обох сторін щодо затримання опозиціонера, але вважає «зайвим робити з нього мученика».

Президент Чехії вважає, що Навальному варто дати можливість претендувати на президентське крісло.

"Нехай він балотується, нехай виступає за прихильність електорату. Це точно так само, як і з тією цензурою. Тому що ув’язнення когось — це форма цензури. Цензури кандидата", - переконаний він

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Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

18 січня Навального відвезли в СІЗО "Матросская тишина" з ОВС у Хімках, де він пробув ніч і де відбувся суд, який призначив йому 30 діб арешту.