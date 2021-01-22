Земан про Навального: Не варто робити з нього мученика
Про це передає Укрінформ із посиланням на фейсбук політика.
Земан заявив, що знайомий з аргументами обох сторін щодо затримання опозиціонера, але вважає «зайвим робити з нього мученика».
Президент Чехії вважає, що Навальному варто дати можливість претендувати на президентське крісло.
"Нехай він балотується, нехай виступає за прихильність електорату. Це точно так само, як і з тією цензурою. Тому що ув’язнення когось — це форма цензури. Цензури кандидата", - переконаний він
Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.
18 січня Навального відвезли в СІЗО "Матросская тишина" з ОВС у Хімках, де він пробув ніч і де відбувся суд, який призначив йому 30 діб арешту.