Албанія видворяє російського дипломата за порушення карантину

Влада Албанії оголосила персоною нон грата працівника посольства Російської Федерації в Тірані через злісне порушення ним коронавірусних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у відповідній заяві албанського МЗС.

«Із жалем уряд Албанії ухвалив рішення оголосити дипломата Олексія Кривошеєва персоною нон грата, зобов'язавши виїхати протягом 72 годин з моменту надання офіційного повідомлення. Ми сподіваємось, що це рішення, прийняте через недотримання законів і правил албанської держави, в такий складний час для всієї земної кулі, буде повністю зрозуміле російською стороною як необхідний захід для захисту здоров'я та безпеки всіх громадян в межах територія Республіки Албанія, незалежно від того, є це албанці чи ні», - йдеться в заяві.

З квітня минулого року і до останнього часу албанський уряд постійно скаржився на російського дипломата. Високопоставлені представники МЗС Албанії навіть зв'язувалися з послом Росії в Тирані, висловлюючи занепокоєння з приводу постійних порушень працівником дипломатичної місії заходів проти епідемії COVID-19.

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Незважаючи на обіцянки, що порушення більше не повторяться, дипломат продовжував порушувати протиепідемічні заходи.

«Албанський уряд бажає зміцнити дружні стосунки з Російською Федерацією та шкодує, що доброзичливість обох сторін була порушена неодноразовими окремими діями російського дипломатичного персоналу в Тирані, внаслідок невиконання заходів, вжитих албанською владою для захисту населення до COVID-19», - наголосили в МЗС Албанії.

Утім в албанському уряді не надали детальну інформацію про вчинені порушення, а також не назвали посаду дипломата.

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Зі свого боку в посольстві Росії в Албанії назвали всі звинувачення на адресу російського дипломата необгрунтованими, та заявили, що розкриття імені дипломата в пресрелізі МЗС «грубо суперечить усталеній міжнародній дипломатичній практиці».

Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу Албанія встановила нічну комендантську годину, обов’язкове використання масок у приміщеннях та на відкритому повітрі і ввела правила соціального дистанціювання.