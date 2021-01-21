Байден оприлюднив свій план реагування на пандемію

Президент США Джо Байден оприлюднив національну стратегію щодо відповіді на COVID-19 та готовності до пандемії, яка базується передусім на наукових підходах та централізованому контролі ситуації.

Документ, що налічує 23 сторінки, з'явився у відкритому доступі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми можемо подолати COVID-19. Америка заслуговує на відповідь пандемії, що грунтується на науці, розрахунках та основах охорони здоров’я, а не на політиці», - йдеться в документі.

Серед основних принципів національної стратегії Байдена - збереження довіри американців, підвищення ефективності кампанії вакцинації, використання масок, широке тестування, дезінфекція робочих місць, соціальне дистанціювання. Крім того, передбачається застосування Закону про оборонне виробництво, повернення шкіл до безпечного навчання, посилення захисту найбільш уразливих верств та відновлення глобального лідерства США для кращої готовності до майбутніх загроз.

План Байдена відрізняється від стратегії Трампа передусім централізованим підходом до відповіді на виклики, в той час як попередня адміністрація передала головну відповідальність на керівництво в окремих штатах.

«У взаємодії з народом уряд Сполучених Штатів очолить ефективну відповідь на COVID-19», - зазначається в документі.

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Як повідомляв Укрінформ, команда Джо Байдена ще до інавгурації визначила боротьбу з пандемією COVID-19 викликом, який потребує першочергових дій нової адміністрації США.