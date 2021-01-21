Вакцина для всіх: Штати заявили про готовність долучитися до COVAX

Вакцина для всіх: Штати заявили про готовність долучитися до COVAX

Укрінформ
США приєднаються до міжнародного механізму доступу до вакцин COVAX.

Про це заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі під час сесії виконавчого комітету ВООЗ, яка проходить в онлайн-режимі, передає Укрінформ.

«Мені особливо приємно оголосити, що Сполучені Штати залишаться членом Всесвітньої організації охорони здоров’я... У четвер упродовж дня президент США Джозеф Байден випустить директиву, що стосується наміру США приєднатися до механізму COVAX, а також підтримати ACT-Accelerator», - сказав Фаучі.

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COVAX — це Глобальний фонд доступу до вакцин від коронавірусу . ACT Accelerator об'єднує держави та організації, які беруть участь у розробці, виробництві і розподілі вакцин від коронавірусу.

Як повідомлялося, 20 січня, відразу після інавгурації, президент США Джо Байден підписав 17 документів, які скасували ряд указів свого попередника Дональда Трампа, зокрема й про скасування виходу США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я.

8 липня 2020 року США офіційно оголосили про вихід з ВООЗ, яку Трамп звинуватив у тому, що організація проігнорувала перший спалах COVID-19 у Китаї.

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