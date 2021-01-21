Війна 2008 року: ЄСПЛ ухвалив рішення на користь Грузії у справі проти Росії

Європейський суд з прав людини визнав численні випадки порушення Росією Європейської конвенції з прав людини на території Грузії унаслідок збройної агресії у серпні 2008 року.

Про це йдеться у рішенні суду від 21 січня у міждержавній справі "Грузія проти Росії" (ІІ), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

ЄСПЛ визнав прийнятними скарги Грузії щодо порушення РФ низки статей Європейської конвенції під час подій серпня-жовтня 2008 року.

Суд, зокрема, визнав відповідальність Росії за порушення прав людини на території окупованих грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії після укладання угоди про припинення бойових дій 12 серпня 2008 року; відповідальність за протиправне затримання і застосування тортур щодо грузинських військових і цивільних громадян; а також недостатність і неефективність розслідувань з боку РФ випадків порушення прав людини.

Читайте також: ЄСПЛ відклав рішення про відшкодування Росією збитків за агресію проти Грузії 2008 року

ЄСПЛ визнав, що Росія після вторгнення до Грузії установила «ефективний контроль» в Абхазії та Південній Осетії, а тому може нести відповідальність за порушення прав людини на цих територіях.

При цьому суд відхилив скаргу Грузії про те, що РФ порушила Європейську конвенцію з прав людини у період 8-12 серпня 2008 року, коли тривали інтенсивні бойові дії.

Водночас ЄСПЛ вважає, що питання застосування ст. 41 Європейської конвенції про справедливу матеріальну компенсацію не готове для винесення по ньому рішенню та буде розглянуте окремо.

У Міністерстві закордонних справ Грузії назвали це рішення за міждержавним позовом проти Росії «міжнародною правовою перемогою», за якою суд визнав відповідальність РФ за порушення прав людини у період окупації Абхазії та Південної Осетії після війни у серпні 2008 року.

Читайте також: ЄСПЛ підтвердив порушення прав людини під час протестів на Майдані

Своєю чергою Міністерство юстиції РФ висловило незгоду з висновками ЄСПЛ про те, що російська сторона має нести відповідальність за інциденти, які мали місце на територіях Абхазії та Південної Осетії після 12 серпня 2008 року.

Як повідомлялося, Грузія 11 серпня 2008 року подала позов до Європейського суду проти Росії, який стосується активної фази збройного конфлікту між державами у період 8-12 серпня 2008 року.

Росія розпочала збройну агресію у ніч із 7 на 8 серпня, застосовуючи артилерію, та вторглася на суверенну територію Грузії через кордони із грузинськими регіонами Абхазією та Південною Осетією.