ЄСПЛ відклав рішення про відшкодування Росією збитків за агресію проти Грузії 2008 року

Європейський суд з прав людини не включив до свого рішення за міждержавним позовом, порушеним Грузією у зв'язку із російською збройною агресією у серпні 2008 року, положення про компенсацію.

Про це йдеться у рішенні суду від 21 січня у міждержавній справі "Грузія проти Росії" (ІІІ), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Суд вважає, що питання застосування ст. 41 (Європейської конвенції з прав людини про справедливу компенсацію – ред.) не готове для винесення по ньому рішення», - заявили у ЄСПЛ.

Грузія 2008 року подала позов до Європейського суду проти Росії, який стосується активної фази збройного конфлікту між державами у період 8-12 серпня 2008 року.

Росія розпочала збройну агресію у ніч із 7 на 8 серпня, застосовуючи артилерію, та вторглася на суверенну територію Грузії через кордони з грузинськими регіонами Абхазією та Південною Осетією.

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ЄСПЛ визнав прийнятною відповідальність РФ у порушенні низки статей Європейської конвенції у період цих подій 2008 року.