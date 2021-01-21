ЄСПЛ відклав рішення про відшкодування Росією збитків за агресію проти Грузії 2008 року
Про це йдеться у рішенні суду від 21 січня у міждержавній справі "Грузія проти Росії" (ІІІ), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Суд вважає, що питання застосування ст. 41 (Європейської конвенції з прав людини про справедливу компенсацію – ред.) не готове для винесення по ньому рішення», - заявили у ЄСПЛ.
Грузія 2008 року подала позов до Європейського суду проти Росії, який стосується активної фази збройного конфлікту між державами у період 8-12 серпня 2008 року.
Росія розпочала збройну агресію у ніч із 7 на 8 серпня, застосовуючи артилерію, та вторглася на суверенну територію Грузії через кордони з грузинськими регіонами Абхазією та Південною Осетією.
ЄСПЛ визнав прийнятною відповідальність РФ у порушенні низки статей Європейської конвенції у період цих подій 2008 року.