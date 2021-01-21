Росія досі не сплатила понад €8 мільйонів до бюджету Ради Європи - генсек

Росія має доплатити до бюджету Ради Європи відсотки за період попередніх років, коли відмовлялася виконувати свої фінансові зобов'язання перед організацією.

Про це повідомив генеральний секретар Парламентської асамблеї Ради Європи Войцех Савицький, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу у Страсбурзі.

«Якщо ми говоримо за попередні роки, то так. Йдеться про нараховані відсотки за період, коли Росія не платила вчасно свої внески, у відповідності до визначених часових рамок», - заявив генсек ПАРЄ.

За його словами, йдеться про суму більше 8 млн євро.

При цьому він відзначив, що РФ сплатила свій основний борг, який накопичився за 2017-й та першу половину 2019 років, упродовж яких держава відмовлялася виконувати свої статутні фінансові зобов'язання, як член Ради Європи.

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Як повідомляв Укрінформ, проти російської делегації у ПАРЄ в 2014 році запровадили санкції за окупацію Криму та агресію на Донбасі. У відповідь на санкції, які включали позбавлення деяких прав російської делегації в ПАРЄ, РФ з 2017 року припинила сплачувати внески до бюджету Ради Європи, чим спричинила кризу в організації. Піддаючись такому фінансовому шантажу Москви, тодішнє керівництво РЄ, деякі країни-члени, зокрема Франція і Німеччина, підтримали у червні 2019 року скасування санкцій проти Росії в Асамблеї, незважаючи на невиконання російської стороною численних міжнародних зобов'язань, порушення міжнародного права та продовження окупації Криму і збройної агресії на Донбасі.

На той момент борг РФ перед бюджетом організації становив близько 90 млн євро, включаючи відсотки.