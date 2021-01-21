Росія досі не сплатила понад €8 мільйонів до бюджету Ради Європи - генсек
Про це повідомив генеральний секретар Парламентської асамблеї Ради Європи Войцех Савицький, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу у Страсбурзі.
«Якщо ми говоримо за попередні роки, то так. Йдеться про нараховані відсотки за період, коли Росія не платила вчасно свої внески, у відповідності до визначених часових рамок», - заявив генсек ПАРЄ.
За його словами, йдеться про суму більше 8 млн євро.
При цьому він відзначив, що РФ сплатила свій основний борг, який накопичився за 2017-й та першу половину 2019 років, упродовж яких держава відмовлялася виконувати свої статутні фінансові зобов'язання, як член Ради Європи.
Як повідомляв Укрінформ, проти російської делегації у ПАРЄ в 2014 році запровадили санкції за окупацію Криму та агресію на Донбасі. У відповідь на санкції, які включали позбавлення деяких прав російської делегації в ПАРЄ, РФ з 2017 року припинила сплачувати внески до бюджету Ради Європи, чим спричинила кризу в організації. Піддаючись такому фінансовому шантажу Москви, тодішнє керівництво РЄ, деякі країни-члени, зокрема Франція і Німеччина, підтримали у червні 2019 року скасування санкцій проти Росії в Асамблеї, незважаючи на невиконання російської стороною численних міжнародних зобов'язань, порушення міжнародного права та продовження окупації Криму і збройної агресії на Донбасі.
На той момент борг РФ перед бюджетом організації становив близько 90 млн євро, включаючи відсотки.