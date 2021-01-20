ЗМІ зловили Трампа на брехні у прощальному виступі

Президент США Дональд Трамп зробив кілька неправдивих заяв у своєму останньому публічному виступі в ролі глави держави.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише CNN.

“Президент Дональд Трамп робив неправдиві заяви від перших годин свого президентства до останніх. У своїй фінальній промові Трамп неправдиво заявив, що зміг призначити “майже 300” суддів. Насправді він домігся призначення до Верховного суду, районних та апеляційних судів 234 судді”, - йдеться у матеріалі.

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Трамп також заявив, що кількість зроблених ним юридичних призначень є “рекордною”. “Насправді президент Джиммі Картер призначив 261 суддю, що становило 39% вакантних на той момент посад, водночас для Трампа цей показник - 27%”, - стверджує CNN.

Президент США вже звично округлив свої 74,2 млн голосів в цьогорічних виборах до 75 мільйонів. “Він похвалився, що це - рекордний показник для чинного президента. Це правда, але він не згадав, що Джо Байден отримав на 7 млн голосів більше”, - зазначається в повідомленні.

Нарешті, Трамп сказав, що провів наймасштабніше скорочення податків у історії Америки. “Це - неправда ні в перерахунку на узгоджені до інфляції долари, ні як відсоток економіки”, - підсумовує CNN.

Як повідомляв Укрінформ, Трамп вранці 20 січня вилетів до своєї резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді, порушивши таким чином тривалу традицію політичної спадкоємності й передачі влади від попереднього до наступного господаря Білого дому.

Церемонія складення присяги Джо Байденом запланована на 12.00 за Вашингтоном (19.00 за Києвом).

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