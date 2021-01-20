Трамп хоче створити нову партію – ЗМІ

Протягом останніх днів чинний президент США Дональд Трамп розмовляв зі своїми партнерами про створення нової політичної партії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Зазначається, що Трамп обговорював це питання з кількома помічниками та іншими близькими йому людьми минулого тижня.

За даними джерел, президент заявив, що хотів би назвати нову політсилу «Патріотичною партією».

Як пише видання, протягом останніх днів у Трампа виникли розбіжності з його однопартійцями, зокрема з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом. Він звинуватив Трампа у провокуванні заворушень у Вашингтоні 6 січня.

Білий дім відмовився від коментарів з цього приводу. Тому поки неясно, наскільки рішуче Трамп налаштований на створення нової партії, яка потребує значних витрат часу і ресурсів.

Трамп має багато прихильників, частина з яких не була залучена в політику Республіканської партії до того, як він прийшов до влади в 2016 році, пише видання.

Основними партіями у Сполучених Штатах є Демократична і Республіканська. Інші партії, як правило, не отримують достатньої підтримки, щоб зіграти важливу роль у національних виборах.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися в Капітолій.

Під час зіткнень загинуло п'ятеро людей. Поліція заарештувала понад 100 осіб.

Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена відбудеться сьогодні, 20 січня. У зв'язку з цією подією у Вашингтоні задіють 21 тис. солдатів Національної гвардії, багато з яких озброєні. Обмежено рух транспорту у Вашингтоні. Національна алея, зазвичай місце масових зібрань простих американців, що прямують до Вашингтона, щоб відзначити історичний день, закрита.

Фото: The White House