Британські лікарі закликають надати расовим меншинам пріоритет у вакцинації

Провідні лікарі Британії закликали надати у процесі COVID-вакцинації пріоритет представникам етнічних меншин, які більше потерпають від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DPA.

"Ми стурбовані даними, які показують, що представники расових меншин не тільки частіше зазнають негативного впливу коронавірусу, а й меншою мірою отримують вакцину", - зазначив Мартін Маршалл, керівник Королівського коледжу лікарів загальної практики.

Він закликав МОЗ Британії вважати расову належність чинником, що визначатиме пріоритетність отримання вакцини від коронавірусу.

Маршалл та інші медичні експерти також закликали уряд провести інформаційну кампанію щодо вакцинації, спрямовану на етнічні меншини.

Як зазначається, дослідження показують, що представники расових меншин майже вдвічі частіше помирають від COVID-19, аніж решта населення Британії.

Загалом, за даними статистики, у Британії рівень смертності серед чоловіків африканського або азійського походження віком від 9 до 64 років уп'ятеро вищий, ніж серед їхніх білих співгромадян.

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