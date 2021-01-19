Киргизстан відмовляється від вакцини Pfizer через відсутність умов для її зберігання

У Киргизстана немає спеціальних холодильників для зберігання протикоронавірусної вакцини Pfizer, що змусило владу країни відмовитися від вакцинації населення цим препаратом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24.kg з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я країни Алимкадира Бейшеналієва.

«Три дні тому нам запропонували 1 мільйон 200 тисяч доз вакцини Pfizer, але її потрібно зберігати при мінус 70 градусів. У нас немає таких холодильників - один коштує $4 тисячі, і потрібні також спеціальні шприци. Загалом необхідно більше $2 мільйонів, щоб вакцинувати киргизів, в бюджеті таких грошей немає. Будемо просити у програми іншу вакцину, вивчимо холодовий ланцюг. Також ведемо переговори з урядом Росії, писали Володимиру Путіну, щоб вони передали нам прийнятну вакцину - Sputnik V або Vector, які зберігаються при температурі від -2 до -18 градусів, такі холодильники у нас є», - розповів чиновник.

За його словами, програма COVAX допомагає малорозвиненим країнам з вакцинами.

Як відомо, всього з початку пандемії в Киргизстані зареєстрували 83268 випадків пневмонії і COVID-19.

Згідно з даними Worldometer, у світі зареєстровано 96078706 випадків коронавірусу, зокрема 2051401 летальний, одужали 68747387 людей.

Фото: CTK Photo/Укрінформ