ЄС вимагає від Росії негайно звільнити Навального

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у декларації Високого представника ЄС від імені 27 країн-членів, повний текст якої оприлюднений у понеділок на сайті Європейської Ради.

«Європейський Союз засуджує затримання російського опозиційного політика Олексія Навального після його повернення до Москви 17-го січня та закликає до його негайного звільнення. Політизація судової влади є неприйнятною, і права пана Навального мають поважатися. Ми також закликаємо російську владу негайно звільнити всіх журналістів і громадян, які були затримані у зв’язку із журналістською діяльністю та за підтримку пана Навального після його повернення», - йдеться у декларації.

Як зазначає документ, ці затримання підтверджують продовження негативної тенденції скорочення простору для опозиції, громадянського суспільства та для незалежних голосів у Російській Федерації. ЄС уважно слідкуватиме за розвитком ситуації у цій сфері та буде продовжувати враховувати ці події під час визначення власної політики стосовно Росії.

«Європейський Союз у можливо рішучих термінах засудив замах на вбивство Олексія Навального шляхом отруєння із використанням військової нервово-паралітичної хімічної речовини групи «Новічок». Відповіддю на це стало поширення обмежувальних заходів ЄС на шістьох осіб та одну установу. Разом із партнерами, Європейський союз буде продовжувати закликати владу Росії негайно розслідувати замах на вбивство Олексія Навального, з дотриманням повної прозорості та без подальшого зволікання», - йдеться у документі.

ЄС закликав російську владу також повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (OPCW), щоб забезпечити неупереджене міжнародне розслідування отруєння опозиційного політика на території РФ.

Як повідомляв Укрінформ, російський опозиційний політик Олексій Навальний 17 січня повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську. Літак авіакомпанії «Перемога», на борту якого перебував Навальний з дружиною, замість планового прильоту до «Внуково» приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво», в той час як у «Внуково» поліція проводила арешти людей, що прийшли зустріти опозиціонера.

Самого Навального затримали одразу після прильоту на проходженні паспортного контролю.

За повідомленнями російських ЗМІ, Навальний був доставлений до відділку поліції підмосковного міста Хімки, де відбувся суд над російським опозиціонером. Навального рішенням цього суду арештували на термін у 30 діб в рамках розгляду питання щодо обрання для нього способу покарання за так званою справою «Ів Роше».