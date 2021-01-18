Корупційний скандал у Кореї: спадкоємця Samsung посадили на 2,5 роки

Голова Ради директорів концерну Samsung Лі Дже Йон отримав тюремний термін у 2,5 роки через корупційний скандал за участю експрезидентки Південної Кореї Пак Кин Хе.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap News Agency.

Як зазначається, Вищий суд Сеула притягнув до відповідальності 52-річного керівника корпорації в рамках повторно відкритої справи про корупцію, в ході якої йому інкримінують виплату концерном Samsung великих сум грошей компаніям, що належали довіреній особі колишньої президентки країни Пак Кин Хе.

У вересні 2017 року Лі Дже Йона вже було засуджено до п’яти років ув’язнення, але через рік вирок було зменшено до умовного терміну. Згодом судовий розгляд було відновлено.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Вищий суд Південної Кореї відхилив апеляцію прокуратури про скорочення 20-річного терміну ув’язнення для колишньої президентки Пак Кин Хе. її усунули з посади у березні 2017 року, коли спалахнув скандал через корупцію, хабарництво, зловживання владою, передачу нею конфіденційної інформації своїй подрузі Цой Сун Силь.

Фото: Yonhap