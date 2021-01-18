Корупційний скандал у Кореї: спадкоємця Samsung посадили на 2,5 роки

Корупційний скандал у Кореї: спадкоємця Samsung посадили на 2,5 роки

Укрінформ
Голова Ради директорів концерну Samsung Лі Дже Йон отримав тюремний термін у 2,5 роки через корупційний скандал за участю експрезидентки Південної Кореї Пак Кин Хе.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap News Agency.

Як зазначається, Вищий суд Сеула притягнув до відповідальності 52-річного керівника корпорації в рамках повторно відкритої справи про корупцію, в ході якої йому інкримінують виплату концерном Samsung великих сум грошей компаніям, що належали довіреній особі колишньої президентки країни Пак Кин Хе.

У вересні 2017 року Лі Дже Йона вже було засуджено до п’яти років ув’язнення, але через рік вирок було зменшено до умовного терміну. Згодом судовий розгляд було відновлено.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Вищий суд Південної Кореї відхилив апеляцію прокуратури про скорочення 20-річного терміну ув’язнення для колишньої президентки Пак Кин Хе. її усунули з посади у березні 2017 року, коли спалахнув скандал через корупцію, хабарництво, зловживання владою, передачу нею конфіденційної інформації своїй подрузі Цой Сун Силь.

Фото: Yonhap

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