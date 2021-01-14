Експрезидентку Кореї таки посадили на 20 років за корупцію

Експрезидентку Кореї таки посадили на 20 років за корупцію

Укрінформ
Вищий суд Південної Кореї відхилив апеляцію прокуратури про скорочення 20-річного терміну ув’язнення для колишньої президентки Пак Кин Хе.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, це рішення суду є остаточним у справі про хабарництво та зловживання владою 68-річної Пак Кин Хе.

Водночас повідомляється, що таке рішення суду робить можливим юридичний варіант помилування, який ще не обговорюється.

Пак Кин Хе усунули з посади у березні 2017 року, коли спалахнув скандал через корупцію, хабарництво, зловживання владою, передачу конфіденційної інформації нею подрузі Цой Сун Силь.

Читайте також: Південна Корея заявила про готовність до діалогу із КНДР будь-де і будь-коли

Пак Кин Хе заперечує свою провину за всіма пред'явленими їй звинуваченнями та вважає їх політично вмотивованими.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-