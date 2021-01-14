Експрезидентку Кореї таки посадили на 20 років за корупцію

Вищий суд Південної Кореї відхилив апеляцію прокуратури про скорочення 20-річного терміну ув’язнення для колишньої президентки Пак Кин Хе.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, це рішення суду є остаточним у справі про хабарництво та зловживання владою 68-річної Пак Кин Хе.

Водночас повідомляється, що таке рішення суду робить можливим юридичний варіант помилування, який ще не обговорюється.

Пак Кин Хе усунули з посади у березні 2017 року, коли спалахнув скандал через корупцію, хабарництво, зловживання владою, передачу конфіденційної інформації нею подрузі Цой Сун Силь.

Пак Кин Хе заперечує свою провину за всіма пред'явленими їй звинуваченнями та вважає їх політично вмотивованими.