Саудівська Аравія найближчими днями відкриє посольство в Катарі

Саудівська Аравія планує відновити роботу свого посольства в Катарі найближчими днями.

Про це заявив в суботу міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан Аль Сауд, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

За його словами, це лише питання логістики.

5 січня лідери шести країн Перської затоки зібралися у Саудівській Аравії на щорічний саміт на тлі прориву у тривалій суперечці, яка виникла між очолюваним Саудівською Аравією блоком країн і Катаром.

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Вони підписали угоду Аль-Ула про «солідарність та стабільність», аби припинити трирічну дипломатичну суперечку з Катаром, названу на честь саудівського міста, де проходив саміт, та заключне комюніке. Деталі декларації не повідомляються.

Водночас Саудівська Аравія погодилася відкрити сухопутні, морські та повітряні кордони з Катаром після трирічних розбіжностей.

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Як повідомлялося, у червні 2017 року Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму і дестабілізації регіону.