Саудівська Аравія найближчими днями відкриє посольство в Катарі
Про це заявив в суботу міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан Аль Сауд, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.
За його словами, це лише питання логістики.
5 січня лідери шести країн Перської затоки зібралися у Саудівській Аравії на щорічний саміт на тлі прориву у тривалій суперечці, яка виникла між очолюваним Саудівською Аравією блоком країн і Катаром.
Вони підписали угоду Аль-Ула про «солідарність та стабільність», аби припинити трирічну дипломатичну суперечку з Катаром, названу на честь саудівського міста, де проходив саміт, та заключне комюніке. Деталі декларації не повідомляються.
Водночас Саудівська Аравія погодилася відкрити сухопутні, морські та повітряні кордони з Катаром після трирічних розбіжностей.
Як повідомлялося, у червні 2017 року Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму і дестабілізації регіону.