МЗС вітає нормалізацію відносин між країнами Перської затоки і Катаром

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення саміту Ради співробітництва арабських держав Затоки нормалізувати відносини між Катаром, Саудівською Аравією, Бахрейном, ОАЕ та Єгиптом.

Як передає Укрінформ, про це дипломат написав у Твіттері.

«Важлива віха для миру і безпеки регіону. Україна налаштована розвивати відносини з усіма країнами Затоки на основі взаємоповаги», - зазначив Кулеба.

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Як повідомляв Укрінформ, лідери країн Перської затоки 5 січня підписали угоду про «солідарність та стабільність», аби припинити трирічну дипломатичну суперечку з Катаром.

У червні 2017 року Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму і дестабілізації регіону.