Країни Перської затоки і Катар знайшли вихід із дипломатичної кризи
Про це заявив спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман, передає Укрінформ з посиланням на Al Jazeera.
5 січня лідери шести країн Перської затоки зібралися у Саудівській Аравії на щорічний саміт на тлі прориву у тривалій суперечці, яка виникла між очолюваним Саудівською Аравією блоком країн і Катаром.
Вони підписали декларацію Аль-Ула, названу на честь саудівського міста, де проходить саміт, та заключне комюніке. Деталі декларації не повідомляються.
Водночас зазначається, що Саудівська Аравія погодилася відкрити сухопутні, морські та повітряні кордони з Катаром після трирічної незгоди.
Як повідомлялося, у червні 2017 року Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму і дестабілізації регіону.