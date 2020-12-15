Україна та Катар подвоїли обсяги двосторонньої торгівлі – Петрашко

За січень-вересень 2020 року товарообіг між Україною та Катаром збільшився вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до 99,15 млн дол.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко у ході телефонної розмови з міністром муніципалітетів та навколишнього середовища Катару Абдуллою бін Абдулазізом бін Туркі Аль Сабаїзом, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«За результатами 9-ти місяців 2020 року товарообіг між Україною та Катаром подвоївся і склав 99,15 млн дол. Україна, як провідний експортер сільгосппродукції, докладає всіх зусиль, щоб гарантувати безперебійне постачання продуктів харчування на зовнішні ринки, гарантуючи продовольчу безпеку», - сказав Петрашко.

Він відзначив, що незважаючи на карантинні заходи та обмеження, спричинені пандемією COVID-19, Україна та Катар залишаються надійними партнерами в торгово-економічних відносинах. Він наголосив, що Україна розглядає Катар, як перспективний ринок для збільшення поставок сільськогосподарської продукції. В цьому контексті, підкреслив український урядовець, важливою є систематична взаємодія між компетентними органами обох країн та затвердження нових форм ветеринарних сертифікатів для розширення товарного асортименту.

У ході розмови міністри обох країн обговорили перспективи інвестиційного співробітництва, зокрема участь інвесторів з Катару в реалізації аграрних проєктів та приватизації державних сільгосппідприємств. Також вони обговорили питання розвитку галузевої співпраці у рослинництві, тваринництві, безпеці продуктів харчування та кормів.

Як повідомляв Укрінформ, Україна та Катар 18 листопада 2020 року підписали Меморандум про взаєморозуміння між асоціацією «Український бурштиновий світ» і культурно-історичним центром держави Катар Katara Cultural Village.

Фото: пресслужба Мінекономіки