Україна та Катар домовилися про новий напрям співпраці - просування бурштинової культури
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Катарі.
«Меморандум визначає напрями співпраці між сторонами з метою просування бурштинової культури, історії та сучасного дизайну і сприятиме двосторонньому співробітництву у цій галузі», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у церемонії підписання взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Катар Андрій Кузьменко, Генеральний менеджер центру Katara Cultural Village Халід Аль Сулейті та Голова Правління ГО Qatar-Ukraine Business Forum Ольга Ревіна.
Як повідомляв Укрінформ, 26 вересня МЗС анонсувало нові спільні проєкти України і Катару - зокрема, передачу в концесію спеціалізованого морського порту “Ольвія” катарській компанії QTerminals W.L.L.