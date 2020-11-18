Україна та Катар домовилися про новий напрям співпраці - просування бурштинової культури

Представники України та Катару підписали Меморандум про взаєморозуміння між Асоціацією «Український бурштиновий світ» і культурно-історичним центром Держави Катар «Katara Cultural Village».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Катарі.

«Меморандум визначає напрями співпраці між сторонами з метою просування бурштинової культури, історії та сучасного дизайну і сприятиме двосторонньому співробітництву у цій галузі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у церемонії підписання взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Катар Андрій Кузьменко, Генеральний менеджер центру Katara Cultural Village Халід Аль Сулейті та Голова Правління ГО Qatar-Ukraine Business Forum Ольга Ревіна.

Читайте також: На Житомирщині за майже 10 мільйонів продали спецдозвіл на ділянку з покладами бурштину

Як повідомляв Укрінформ, 26 вересня МЗС анонсувало нові спільні проєкти України і Катару - зокрема, передачу в концесію спеціалізованого морського порту “Ольвія” катарській компанії QTerminals W.L.L.