МЗС анонсувало нові спільні проєкти України і Катару

Підписання договору про передачу у концесію спеціалізованого морського порту “Ольвія” катарській компанії QTerminals W.L.L. є відправним пунктом реалізації масштабних спільних інвестиційних проєктів.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік під час зустрічі з послом Держави Катар в Україні Гаді Насером Мансуром Халілем аль-Гаджрі.

«Співрозмовники обговорили широке коло питань порядку денного українсько-катарських відносин, приділивши особливу увагу реалізації спільних проєктів в інфраструктурній, енергетичній, сільськогосподарській та авіаційній сферах», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони відзначили необхідність проведення після зняття карантинних обмежень другого засідання Спільної комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва, яке має надати додаткового імпульсу розвиткові двосторонніх відносин в економічній сфері.

Заступник міністра підтвердив готовність української сторони прийняти з візитом у нашій державі Еміра Катару.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок конкурсів з концесії Херсонького морського порту та порту "Ольвія". У січні 2020 року Мінінфраструктури повідомило, що компанія QTerminals перемогла у конкурсі на концесію майна порту "Ольвія".

Договір про передачу в концесію майна спеціалізованого морського порту "Ольвія" було підписано 20 серпня 2020 року.

QTerminals – катарський портовий оператор, що спеціалізується на портових операціях і морських перевезеннях та перевалці вантажів. Компанія управляє терміналами контейнерних, Rо-Rо і генеральних вантажів в Катарі, в порту Хамад.