МЗС анонсувало нові спільні проєкти України і Катару
Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік під час зустрічі з послом Держави Катар в Україні Гаді Насером Мансуром Халілем аль-Гаджрі.
«Співрозмовники обговорили широке коло питань порядку денного українсько-катарських відносин, приділивши особливу увагу реалізації спільних проєктів в інфраструктурній, енергетичній, сільськогосподарській та авіаційній сферах», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сторони відзначили необхідність проведення після зняття карантинних обмежень другого засідання Спільної комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва, яке має надати додаткового імпульсу розвиткові двосторонніх відносин в економічній сфері.
Заступник міністра підтвердив готовність української сторони прийняти з візитом у нашій державі Еміра Катару.
Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок конкурсів з концесії Херсонького морського порту та порту "Ольвія". У січні 2020 року Мінінфраструктури повідомило, що компанія QTerminals перемогла у конкурсі на концесію майна порту "Ольвія".
Договір про передачу в концесію майна спеціалізованого морського порту "Ольвія" було підписано 20 серпня 2020 року.
QTerminals – катарський портовий оператор, що спеціалізується на портових операціях і морських перевезеннях та перевалці вантажів. Компанія управляє терміналами контейнерних, Rо-Rо і генеральних вантажів в Катарі, в порту Хамад.