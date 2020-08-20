Порт "Ольвія" в Миколаєві передали у концесію

Сьогодні, 20 серпня, підписано договір про передачу в концесію майна спеціалізованого морського порту "Ольвія".

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Телеграмі.

Він додав, що концесіонер проєкту, катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару Хамад, інвестує у розвиток «Ольвії» на першому етапі близько 3,4 млрд грн. Всього за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій.

"Це перша пряма катарська інвестиція, друга за обсягом інвестиція після “Криворіжсталі” та одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності", - відзначив Криклій.

Міністр інфраструктури нагадав головні умови договору: щорічний концесійний платіж становитиме щонайменше 80 млн грн (у 16 разів більше, ніж прибуток порту за минулий рік); концесіонер має забезпечити мінімальний обсяг перевалки вантажів не менше 2,55 млн тонн на рік; близько 80 млн грн буде спрямовано на покращення інфраструктури Миколаєва.

Також планується будівництво нових об’єктів нерухомості на території порту: зернового терміналу – універсального перевантажувального комплексу. Впродовж перших 6 років концесіонер гарантує зайнятість трудовому колективу та належний рівень заробітної платні.

Криклій повідомив, що підписання угоди відбулося за присутності міністра транспорту та комунікацій Катару Джасіма Аль Сулейті.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок конкурсів з концесії Херсонького морського порту та порту "Ольвія". У січні 2020 року Мінінфраструктури повідомило, що компанія QTerminals перемогла у конкурсі на концесію майна порту "Ольвія".

QTerminals – катарський портовий оператор, що спеціалізується на портових операціях і морських перевезеннях та перевалці вантажів. Компанія управляє терміналами контейнерних, Rо-Rо і генеральних вантажів в Катарі, в порту Хамад.

Договір про передачу в концесію Херсонського морського порту було підписано 26 червня 2020 року.