Договір на концесію порту "Ольвія" готовий до підписання – Криклій

Договір на концесію порту "Ольвія" вже готовий до підписання.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба міністерства.

«Документ про передачу в концесію порту «Ольвія» готовий до підписання. Плануємо це зробити в присутності офіційної делегації Держави Катар, чия компанія QTerminals перемогла у конкурсі», - сказав Криклій.

Він зазначив, що цей концесійний проєкт передбачає інвестування 3,4 млрд грн в розвиток порту «Ольвія», що позитивно позначиться як на інфраструктурі міста Миколаїв та всієї країни.

Текст договору було схвалено під час онлайн-засідання Робочої групи з питань узгодження положень концесійного договору щодо проєкту в порту “Ольвія”.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок конкурсів з концесії Херсонького морського порту та порту "Ольвія".

У січні 2020 року Мінінфраструктури повідомило, що компанія QTerminals перемогла у конкурсі на концесію майна порту "Ольвія". Концесія надається на 35 років. Концесійні умови, зокрема передбачають відрахування компанією щорічних концесійних платежів у розмірі 82 млн грн і виконання інвестиційних зобов'язань на 3,4 млрд грн (за 5 років), та вкладень у розвиток місцевої інфраструктури Миколаївщини у розмірі 80 млн грн.