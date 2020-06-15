Переговори щодо концесії Херсонського порту завершені - Криклій

Робоча група з питань узгодження положень концесійного договору щодо проєкту в Херсонському морському торговельному порту схвалила текст концесійного договору.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

“Херсонський порт є ключовим морським портом на Дніпрі, який має під’їзні автодороги та залізничне сполучення. Ми успішно завершили переговори щодо проєкту договору концесії цього порту і готуємося до підписання договору найближчим часом. Нагадаю, що переможець концесійного конкурсу – компанія “Рисоіл-Херсон” інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн. Крім цього, понад 18 млн буде вкладено у місцеву інфраструктуру”, - сказав Криклій.

Також сьогодні, 15 червня, відбудеться чергове засідання Робочої групи з питань узгодження положень концесійного договору щодо проєкту в порту “Ольвія”.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок конкурсів з концесії морських портів "Ольвія" та Херсонського і закликало усіх приватних інвесторів взяти участь у цих конкурсах.

Зазначені проєкти були підготовлені спільними зусиллями команди Мінінфраструктури, Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації (IFC), проєктного офісу SPILNO та консорціуму міжнародних консультантів відповідно до кращих міжнародних практик.

24 січня переможцем концесійного конкурсу в порту "Ольвія" стала компанія QTerminals з Катару, 21 січня компанія «Рисоіл-Херсон" перемогла в концесійному конкурсі Херсонського порту.

ТОВ "Рисоіл-Херсон" - це консорціум у складі ТОВ "Петро Ойл Енд Кемікалс", що входить до групи компаній Georgian industrial Group, та українського портового оператора АТ RISOIL S.A. (Швейцарія).

Група агропромислових компаній RISOIL заснована в Женеві, Швейцарія. RISOIL S.A. представлена в Україні компаніями: Risoil Terminal - найбільший універсальний експортно-імпортний термінал із перевалки українських харчових рослинних олій і зернових у Чорноморському регіоні; "Рисоіл-Південь" - термінал з перевалки олії у Південному; "Роздільнянський елеватор" (Одеська область); "Морський технічний центр" - спеціалізується на наданні комплексних послуг з перевалки контейнерів і навалювальних вантажів.