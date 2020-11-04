На Житомирщині за майже 10 мільйонів продали спецдозвіл на ділянку з покладами бурштину

У Коростенському районі Житомирщини з аукціону продали за понад 9,8 млн грн спецдозвіл на Будрійську ділянку з покладами бурштину.

Як передає Укрінформ, інформація про це розміщена на майданчику Prozorro.Продажі.

«Будрійська ділянка в адміністративному відношенні розташована у Коростенському районі Житомирської області на південно-західній околиці с. Гулянка. Ділянка розташована на відстані 33 км від районного центру м. Коростень. На відстані 2 км від ділянки знаходиться з.ст Ушиця», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, спецдозвіл наданий на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобутком бурштину упродовж 5 років.

Зазначається, що аукціон стартував 15 вересня, а пропозиції приймалися до 2 листопада. В аукціоні брали участь 5 товариств з обмеженою відповідальністю.

Початкова вартість продажу спецдозволу встановлена на рівні 315 520 грн.

В аукціоні перемогло ТОВ «Інфокор-Україна», яке запропонувало за спецдозвіл 10 020 000 грн.

На майданчику Prozorro інформують, що за підсумками торгів вартість геологічної інформації щодо Будрійської ділянки становить 178 489,61 грн (з ПДВ). Вартість пакету аукціонної документації – 9 844,22 грн (з ПДВ).

Як повідомляв Укрінформ, Житомирська ОДА спільно з Державною службою з геології та надр підготували для інвесторів 200 ділянок із покладами бурштину, спецдозволи на користування якими продаватимуть з аукціонів.

19 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону про регулювання видобутку бурштину. Він передбачає продаж єдиних дозволів на цей вид діяльності через електронні аукціони системи Prozorro.