«Бурштинові» ділки на Рівненщині пропонували поліцейським $1 мільйон хабаря
Як передає Укрінформ, про це інформує Нацполіція.
Зазначається, що правоохоронці встановили групу мешканців Рівненщини, яка займалася незаконним видобутком бурштину. Аби безперешкодно здійснювати подальшу злочинну діяльність, спільники розробили план налагодження корупційних зв’язків серед керівництва поліції.
«План передбачав призначити на посаду керівника поліції Рівненщини особи, яка забезпечуватиме невтручання та лояльність правоохоронців до діяльності «чорних» копачів. Кандидатом мав стати один з учасників злочинної змови - колишній правоохоронець», - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, 45-річний «претендент» разом з 54-річним спільником знайшли можливість зустрітися з посадовцем НПУ і в розмові розповіли про свій план: мільйон доларів - за поновлення на службі колишнього правоохоронця.
29 жовтня спільними діями працівників Нацполіції та СБУ за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та процесуального керівництва Офісу генпрокурора України, проведено обшуки за місцем мешкання учасників злочинної змови.
Слідчі Нацполіції вручили фігурантам підозри та клопотання про явку до суду 30 жовтня для обрання запобіжного заходу.
За спробу підкупу службової особи, яка обіймає особливо відповідальне становище зловмисникам може загрожувати позбавлення волі від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.